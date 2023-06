Il vicepresidente del Gremio, Paulo Caleffi, ha respinto le voci secondo cui Luis Suarez sarebbe pronto a ritirarsi dal calcio. Nelle ultime ore è girata una voce secondo cui l'attaccante uruguaiano avrebbe dolori persistenti al ginocchio nonostante giochi regolarmente con il club brasiliano, il che lo porterebbe a riconsiderare il suo futuro. "Quello che posso assicurare ai tifosi è che la notizia secondo cui Luis Suarez avrebbe cercato il consiglio di amministrazione del Gremio per indicare il suo ritiro non esiste", ha spiegato Caleffi, come citato da Globo Esporte. "Il Gremio ha un contratto in essere con Suárez, quale sarà il futuro nessuno può dirlo. Nessuno sa cosa succederà domani. Quello che posso dire è che l'informazione che è stata data, che il giocatore ha cercato il consiglio per informare che si stava ritirando, è sbagliata".