Maurizio Oliviero, il rettore dell'Università di Perugia ha testimoniato oggi durante il processo nei confonti dell'allora rettrice, dell'ex direttore generale e dell'ex-responsabile del centro dell'Università per Stranieri sull'ormai celebre caso legato all'esame per ottenere la cittadinanza italiana del calciatore Luis Suarez, all'epoca in procinto di passare alla Juventus in sede di calciomercato.



NESSUNA IRREGOLARITÀ - "Non ho mai avuto l'impressione che si stessero facendo forzature o irregolarit. Ci fu la raccomandazione a fare ttutto con la massima regolarità come presupposto"



VANTAGGI O TORNACONTI? NESSUNO - "Né la Juventus né l'università per gli stranieri mi hanno prospettato vantaggi o tornaconti per l'esame di italiano di Suarez".



L'ESAME ORGANIZZATO IN FRETTA - "Contattai prima di tutto il dg per sapere se ci fosse un esame di lì a poco, poi avvertì della possibilità la rettrice, Giuliana Grego Bolli, per correttezza istituzionale. Dissi come fosse una bella opportunità anche di immagine per l'ateneo, ma da parte mia non ci fu nessuna indicazione su chi avrebbe dovuto seguire la pratica".



CHERUBINI - "Contattato da Cherubini? Perché tra noi c'è una conoscenza anche perché lui è umbro e, come spesso succede, quando si parla di università a Perugia si pensa a noi, piuttosto che alla Stranieri. Gli spiegai che il nostro ateneo non si occupava di questo tipo di procedure, ma che mi sarei informato. E così feci".