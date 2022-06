Em 2002, um guri de 15 anos ingressava na #BaseGremista. Ele cresceu, fez história e foi brilhar em outras bandas há 15 anos. @LucasLeiva87 esteve com o Tricolor na boa e na ruim, e agora retorna para casa. Bem-vindo!https://t.co/S1uGPQy32L pic.twitter.com/CFvaAd2NUH — Grêmio FBPA (@Gremio) June 27, 2022

Ilriabbraccia. Il club brasiliano ha annunciato l'ingaggio del centrocampista ex Lazio che fa così ritorno nella squadra in cui è cresciuto prima del passaggio alnel 2007.Il 35enne arriva, e ha firmato un contratto fino a giugno 2023. Indosserà la maglia numero 15.- A Roma Lucas Leiva ha disputato cinque stagioni collezionando 155 presenze (due gol) e conquistando. Ora il ritorno in patria, o per meglio dire a casa come ha scritto il club verdeoro sui propri profili social.Queste le prime parole del mediano dopo l'ufficializzazione dell'affare:i. È ora di unirsi ancora di più per ottenere l'accesso nell'élite del calcio brasiliano. Andiamo insieme, perché Gremio è il nostro fuoco".