Domani il giorno di Antoine Griezmann. Il Barcellona è pronto a versare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria per liberare il francese dall'Atletico Madrid e accoglierlo nelle proprie fila. Dopo una lunga attesa, quindi, si è arrivati alla conclusione della telenovela dell'ormai ex numero 7 (già sulle spalle di Joao Felix) dei Colchoneros: ne è sicuro L'Equipe, con i blaugrana che rispondono al Real Madrid. Da una parte Hazard? Dall'altra Griezmann: domani l'ufficialità.



L'Atletico Madrid, quindi, aspetta che il bonifico arrivi, (è atteso per domani) ma sono certi che il Campione del Mondo francese sarà una nuova stella del Barcellona. Con un anno di ritardo, quindi, l'ex Real Sociedad si aggiungerà alla corte di Ernesto Valverde.