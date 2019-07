Griezmann, storia di un trasferimento che non è ancora finita? L'Atletico Madrid, lo scorso 5 luglio, aveva pubblicato un duro comunicato contro il calciatore e il Barcellona, in quanto le parti avevano trovato l'accordo quando la clausola rescissoria era da 200 milioni di euro, e col Barça che ha aspettato il primo luglio per far sì che si attivasse lo 'sconto'. Già, perché da quel giorno, la clausola passava da 200 a 120 milioni. I Colchoneros hanno chiesto gli 80 milioni di disavanzo, pronti anche a bloccare il trasferimento. E ora ha detto la sua il presidente de La Liga, Javier Tebas.



SI BLOCCA L'AFFARE? - Ecco le parole del numero 1 del campionato spagnolo a Onda Cero: "L'Atlético ci ha scritto chiedendo se potessimo bloccare il trasferimento di Griezmann al Barcellona. È possibile farlo. Un meccanismo è stato avviato e gli organi preposti dovranno risolvere la situazione. Io non ho alcun elemento di giudizio". Griezmann-Barcellona-Atletico, il triangolo non è finito.