Alla vigilia della finale di Coppa del Re contro il Valencia, Lionel Messi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, rilasciando dichiarazioni a 360°: "Le critiche a Valverde? Sarò sincero: non ne so molto. Ho sentito qualcosa e me le hanno riferite, ma credo che il mister abbia fatto un lavoro impressionante. Nell'eliminazione contro il Liverpool non ha praticamente colpe, siamo noi gli unici colpevoli di questa partita. Mi piacerebbe che il mister proseguisse qui la sua avventura. In questi due anni abbiamo perso pochissime partite, abbiamo fatto molto di buono".



SUL PALLONE D'ORO - "Non ci penso, non è un argomento che ho in mente. Siamo ancora qui a parlare dell'eliminazione con il Liverpool, ma vogliamo vincere questa finale e finire bene quest'anno".



SUL QUARTO GOL SUBITO A LIVERPOOL - "Non ho ripensato molto alla partita, ma ciò che ho vissuto è stato molto simile a quanto successo a Roma. Subimmo rapidamente un gol e la testa iniziò a pesare. Il primo tempo eravamo rimasti in partita, ma l'errore più grande fu non competere nel secondo tempo".



SULLA ROSA - "Cambi? Non devo dire io se bisogna fare cambi o no. Siamo tutti delusi per la stagione, non spetta a me dirlo. Griezmann? Non ci penso".