Antoine Griezmann fa sognare i tifosi dell'Inter: il francese, amico del neo acquisto nerazzurro e suo ex compagno all'Atletico Madrid Diego Godin, ha lasciato un indizio social che ha mandato in visibilio i supporter nerazzurri. Il commento "Loading", ovvero la scritta inglese che si traduce con "caricamento in corso" è stato piazzato sotto la didascalia dell'uruguaiano: "Grazie a tutti per i messaggi, sono molto motivato per questa nuova sfida".



GRIEZMANN VEDE BARCA - Tutto questo nel giorno in cui la clausola di Griezmann si abbassa da 200 a 120 milioni di euro. In realtà l'attaccante francese è promesso sposo del Barcellona ormai da tempo e lì percepirà un ingaggio da 16 milioni di euro netti a stagione.