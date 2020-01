Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, convocato spesso da Mancini in Nazionale, svela il suo amore per l'Inter al magazine tedesco 11 Freunde: "L'italiano era parlato a casa a Pforzheim. Per me non c'è niente di più buona delle orecchiette di mamma. In tv si guardava sempre la Serie A, io amo l'Inter. Quando c'erano le partite internazionali, io e i miei fratelli cantavamo l'inno come pazzi".