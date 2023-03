L’attaccante del Friburgo Vincenzo Grifo ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus.



Il Friburgo ha dimostrato di esserci.

“Sapevamo che la Juve era favorita e ha grandi giocatori, ma abbiamo fatto abbastanza bene e avuto un paio di occasioni. A Friburgo sarà tutto aperto, con un gol può succedere di tutto”.



Per te la qualificazione è ancora possibile.

“Vogliamo vincere e daremo tutto. La Juve è forte, ma anche noi abbiamo qualità”.



A Friburgo l’ambiente sarà caldo?

“Sicuramente. Volevamo mantenere l’1-0, perché sarebbe stato difficile fare due gol. Daremo tutto per andare avanti”.