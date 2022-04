Gianluca Grignani, tifoso del Monza, ha parlato della sua presenza al Brianteo per la sfida con l'Ascoli: "Il presidente Berlusconi è stato molto cordiale mentre Galliani lo conoscevo già: persona fantastica. Ho ringraziato lui e la dirigenza e l’ho invitato alla festa per il lancio del nuovo singolo “A long goodbye". Sono cresciuto in città, ma solo ora allo stadio mi sono davvero sentito a casa. Il Monza mi è sempre stato simpatico e anche i suoi tifosi. Uno mi ha riconosciuto e mi ha detto: “Grazie di tutto”. Intendeva per la musica ma anche per esserci ora. Tornerò, per la Serie A e per un concerto. La curva ha esposto lo striscione DestinAzione Paradiso? Fantastico! Spero diventi l’inno dell’impresa".