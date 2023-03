Novità in casa Grosseto. Lo sponsor dei biancorossi, la Holding Lamioni del presidente Giovanni Lamioni, diventa infatti back-shirt sponsor della Fiorentina. Si tratta di un accordo con i viola che non è solo economico, ma anche sportivo: come fanno sapere le due società, il Grosseto vanterà in sede di mercato una prelazione sui giovani calciatori della Fiorentina. "Sono orgoglioso di legare a doppio filo il nome della mia famiglia e della mia azienda a un marchio e una maglia così gloriosi come la Fiorentina. Per me, tifosissimo Viola fin dalla nascita, è la realizzazione di un sogno e sono convinto che questo accordo sarà produttivo per entrambe le realtà", le parole del presidente.