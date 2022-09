Sui propri canali social ufficiali, laha celebrato l'arrivo del terzo campione del mondo in panchina per il campionato cadetto. Dopoalallaè da poche ore ufficiale anche l'arrivo di Fabioal. A far compagnia ai tre azzurri ci sarà anche Gigi Buffon, che veste però ancora i panni del giocatore, difendendo i pali del