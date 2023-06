Fabio Grosso lascia la panchina del Frosinone. Dopo aver vinto il campionato di Serie B riportando la squadra in Serie A, oggi il 45enne allenatore italiano ex Bari, Verona e Brescia ha comunicato la propria decisione ai dirigenti del club ciociaro.



Grosso è uno dei candidati a diventare il nuovo allenatore del Marsiglia, dove a fine stagione è andato via il croato Igor Tudor. La pista alternativa per il club francese porta all'argentino Marcelo Gallardo, ex River Plate.