Un campionato di Serie B dominato a sorpresa e, probabilmente, un cambiamento alle porte. Fabio Grosso e il Frosinone hanno conquistato con merito la Serie A in una delle stagioni più equilibrate degli ultimi anni. Adesso, dopo aver lottato e gioito, l'allenatore e la sua squadra potrebbero però salutarsi: il contratto è in scadenza il 30 giugno prossimo, fin qui non ci sono stati appuntamenti per rinnovarlo. E tra sondaggi del Marsiglia e la tentazione di prendersi qualche mese di riposo, non è certo che questo rinnovo si faccia davvero...