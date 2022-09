Dopo le notizie di questa mattina sui possibili guai con il fisco per Ciro Immobile, in merito al risarcimento dell'Irpef evasa nel 2012, con la condanna da parte della quinta sezione civile della Cassazione, la Lazio ha emesso il seguente comunicato: "Ciro Immobile aveva da mesi risolto tempestivamente le pendenze tributarie, risalenti a dieci anni fa, riportate oggi da un quotidiano. La Società, che mai ha messo in discussione le qualità umane, prima ancora che sportive, di Ciro Immobile, rinnova il suo affetto e la sua stima per il Capitano".