Scatto del Napoli per Buongiorno: superato il Milan, offerta in arrivo

In attesa di sciogliere i nodi legati alla scelta del nuovo allenatore che prenderà il posto di Calzona, il Napoli si sta iniziando a guardare intorno per capire come muoversi sul mercato. In attacco servirà un sostituto di Osimhen in caso di partenza del nigeriano - Joshua Zirkzee è la prima scelta di De Laurentiis, contatti già avviati -, il capitano del Torino ha mercato sia in Serie A che all'estero e in estate potrebbe lasciare i granata.

- Sul difensore classe '99 ci sono anche Milan e Tottenham, fino a qualche settimana fa gli inglesi erano davanti a tutti convinti di attivare una trattativa, poi i piani del club sono cambiati e ora la pista Buongiorno si è raffreddata. Chi invece potrebbe portare un'offerta concreta sul tavolo del Torino, non è escluso che possano essere inserite alcune contropartite.

- Il Napoli aveva provato già a gennaio a prendere Buongiorno, presentando un'offerta da 25 milioni più il cartellino di Ostigard. Ma non è bastata. A metà stagione il Torino non voleva privarsi del suo capitano, in quel momento un'eventuale cessione non era stata presa in considerazione e a maggior ragione a una cifra considerata inferiore alla richiesta. Oggi però lo scenario è diverso, il presidente Cairo è consapevole che arriveranno proposte per il difensore e verranno valutate insieme all'agente del giocatore.