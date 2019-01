Guai in casa Atletico Madrid a una ventina di giorni dall'ottavo di finale di Champions League conto la Juventus, ma il campo questa volta non c'entra. Come riferiscono i quotidiani spagnoli, è stato arrestato nella prima mattinata di oggi lo storico preparatore atletico di fiducia di Diego Simeone, il professor Oscar Ortega, con la pesante accusa di violenza nei confronti di una donna.



Al fianco del Cholo dal 2006 e in colchonero dal 2011, Ortega è stato posto in stato di fermo dalla Guardia Civil e sarà presto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Noto per i suoi allenamenti particolarmente intensi sotto l'aspetto fisico, era finito recentemente nel mirino della critica per i tanti problemi muscolari accusati dai giocatori dell'Atletico.