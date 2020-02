Al termine del recupero di campionato contro il West Ham, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi ancora sul suo futuro: "Se non mi licenzieranno, resterò qui al 100%. Sicuramente, senza dubbio. Questo club è speciale. Fino alla fine del contratto starò qui, voglio restare qui. Perché dovrei andarmene? Amo questa società, perché dovrei andare via. Più che mai in questa situazione. Nei prossimi tre mesi penseremo solo alla stagione, poi vedremo la sentenza ma non importa quel che accadrà. Resterò qui".



Sulla squalifica: "Siamo ottimisti. Alla fine la verità prevarrà e la prossima stagione, se dovessimo qualificarci per la Champions League, saremo lì".