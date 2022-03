Pep Guardiola non ha mai nascosto la sua venerazione nei confronti del Loco Bielsa. Nella sua lunga intervista rilasciata a Olé, il tecnico del Manchester City ha speso belle parole per il collega: "Sono sicuro che abbia lasciato un'eredità in tutti i suoi giocatori. Credo sempre ci sia un prima e un dopo Bielsa in ciascuno di loro. Dicono che abbia vinto poco? Dategli il Barcellona, ​​vediamo se non avrebbe vinto col mio Barcellona"