Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Chelsea, preview della finale di Champions di fine maggio, Pep Guardiola ha parlato del dominio europeo del calcio inglese. Su quattro finaliste di competizioni Uefa, infatti, tre provengono dalla Premier League: "È una domanda che è stata fatta anche in Spagna e la gente diceva che aveva il potere finanziario, ma forse l'Inghilterra era anche messa meglio. Ora è un periodo in cui le squadre inglesi vanno alle ultime fasi di Champions League ed Europa League. Vedremo cosa succederà, ma la mia sensazione è che le squadre inglesi stiano crescendo sempre di più. Sono sicuro che cresceranno anche Barça, Real Madrid e Bayern, l'Inter lo sta facendo ora, Juventus e Milan spero possano unirsi. Il PSG è sempre lì. Sappiamo che ci sono tanti, tanti top club ma è vero: prima era la Spagna, ora è l'Inghilterra".