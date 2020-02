Intervenuto a Sky Sports UK, Pep Guardiola ha parlato di un possibile rinnovo con il Manchester City: "A fine stagione o a metà della prossima, incontrerò la proprietà e vedremo. Sono felice, il mio unico obiettivo è la felicità. Qui lavoro con ragazzi eccezionali, se vado via è solo per cercare la felicità, qui sono felice".



SUL MERCATO - "Non credo sarà un'estate intensa. E' difficile cambiare giocatori, al giorno d'oggi costano davvero tanto. Il club deve sostenersi e capisco che ora, in questa situazione, la strategia migliore sia aspettare".