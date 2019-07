Pep Guardiola in Italia. Non a Torino, non per raccogliere l'eredità di Allegri alla Juventus, ma a Pescara, per rilassarsi. Legatissimo a Manuel Estiarte, stella della pallanuoto che vinse tutto nella cittadina abruzzese tra fine anni '80 e fine anni '90 e ora suo assistente, il manager del Manchester City si è regalato qualche ora di mare in uno stabilimento storico di Pescara. Disponibile con i curiosi, ha concesso selfie e autografi. Relax e sole, prima di tornare a fare sul serio con il Manchester City.