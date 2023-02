I manager rivali di Manchester City e Liverpool Pep Guardiola e Jurgen Klopp hanno espresso il loro sconcerto per il recente calciomercato del Chelsea, con le spese da oltre 500 milioni di sterline nelle ultime due sessioni.



LE PAROLE DI GUARDIOLA - Queste le parole di Guardiola: "Non sono affari miei ma è una sorpresa, perché non è un club 'di stato. Quello che mi preoccupa è che abbiamo vinto 11 titoli negli ultimi cinque anni essendo la quinta o la sesta squadra per spesa netta in Premier League. Questo è ciò che conta davvero per noi. Quello che fa il Chelsea non è affar mio, non esprimo mai opinioni su altri club perché ci sono regolamenti, regole, che dobbiamo rispettare. Ma siamo stati accusati. Non dimentico, otto o nove squadre hanno inviato una lettera alla Premier League per farci bandire. Siamo la quinta squadra per spesa netta negli ultimi cinque anni. Questa è la realtà. So cosa sarebbe successo se certe spese le avessimo fatte noi..."



LE PAROLE DI KLOPP - L'allenatore del Liverpool ha invece ribadito: "Non dico niente senza il mio avvocato... è uno scherzo. Non capisco questa parte del business: cosa puoi fare, cosa non puoi fare. Tuttavia, è un numero davvero elevato di acquisti nelle ultime due finestre. Sono tutti giocatori davvero bravi, quindi da quel punto di vista congratulazioni, quando puoi farlo, e ovviamente lo fanno. Non capisco come sia possibile, ma non sta a me spiegare come funziona. Spero che sappiate tutti esattamente come funziona".