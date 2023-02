Interrogato sulla vittoria dei rivali cittadini del Manchester United in Carabao Cup, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, risponde in modo sarcastico. 850 milioni spesi sul mercato negli ultimi anni per vincere una Carabao Cup, il primo successo per i Red Devils dopo sei anni di astinenza? Lo United è tornato grande?. La risosta: "Se spendono un po’ più di soldi… sì".



"È normale, sono nella posizione in cui dovrebbero essere normalmente. Quando sono arrivato qui pensavo che lo United sarebbe sempre stato lì, per la storia, per tutto, ed Erik sta facendo un lavoro incredibile. E i giocatori, vedi quanto sono impegnati, come tutti insieme cercano di farcela. Quando sei stato cinque o sei anni senza vincere un titolo. Ricordo quando abbiamo viaggiato noi per vincere la nostra prima Carabao Cup e tutti erano così entusiasti di farlo. Per lo staff era una cosa nuova, per i giocatori era tutto nuovo. La quarta volta che l’abbiamo vinta, la quarta consecutiva, era più un ‘Beh, va bene, un altro giorno in ufficio’…".