Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parla in conferenza stampa, mandando un invito ai giornalisti: “Un giorno vi inviterò a una delle riunioni con i giocatori, a qualche allenamento. Capirete quanto è semplice il mio calcio: se non hai la palla, devi correre come un animale e se non corri per te sono guai. In fase di possesso, stai dove dico io, la palla arriverà e giochi. Questa è la mia tattica, non ci sono altri segreti”.