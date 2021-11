Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, come riporta Sky Sports parla del suo futuro: "L'ho detto tante volte, ma una volta finito qui mi piacerebbe vivere l'esperienza di un Europeo o di un Mondiale, ma so che non è facile perché ci sono poche posizioni disponibili. Per quel che riguarda l'Inghilterra non penso che allenerò un altro club. Se mai dovessi tornare lo farei tornando al Man City, se loro dovessero chiedermelo".