Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Lipsia in Champions League:



"Abbiamo fatto una grande partita, aggiustando qualcosa rispetto all'andata. Dal gol dell'1-0 è stato tutto più facile. Haaland? Il problema è che prima faceva 5 gol e toccava 7 palloni, e non mi piaceva, lo voglio coinvolgere perché così può farne anche di più. E ci stiamo riuscendo. Il record di Messi? (5 gol in una partita, ndr) Erling è giovanissimo, ha tutto il tempo per farne altri 6... L'allenatore non fa nulla, ha la fortuna di avere a disposizione certi giocatori, siamo tutti felici di poter giocare a calcio e lui ha una mentalità che lo porta a segnare ovunque, e sempre segnerà. Se parliamo di numeri nessuno può competere con lui. Il calcio italiano? Mi fa molto piacere, ho vissuto due anni in Italia e ho tanti amici, il Napoli forse adesso è la squadra più forte d'Europa e il Milan è tornato".