Il parere di Pep Guardiola sul mercato dell’Inter. Così l’allenatore del Manchester City ha parlato dell’arrivo in nerazzurro di Alexis Sanchez e non solo in conferenza stampa: “Sanchez? Il rendimento di un giocatore non dipende mai solo da se stesso perché il calcio è un gioco di squadra. Non parliamo di gol o di tennis, a calcio si gioca assieme ad altri 10 giocatori. Quando scelse di andare allo United, io gli augurai il meglio. Adesso ha optato per l'Inter, una delle migliori squadre d'Europa e con un tecnico incredibile come Antonio Conte. Sono abbastanza certo che farà bene. Credo che il modo in cui giocherà l'Inter, con lui al fianco di Lukaku, sarà perfetto per Alexis".