Pep Guardiola, manager del Manchester City, parla allo YouTuber DjMariio, toccando diversi argomenti: "Il Guardiola calciatore? Ero lento, non avevo colpi, non avevo dribbling, scarso gioco aereo... Sono sopravvissuto, il modo di giocare del Barcellona mi ha aiutato. La Champions? E' bello che la gente la chieda, non se non la si vince ci si prova il prossimo anno, altrimenti quello dopo ancora. Il mondo non finisce".



SU FODEN - "Sarà una bomba! Non ci sono clausole, chi lo vuole deve parlare con me".



SU RONALDO IL FENOMENO - "Non avevo mai visto uno così. Poi ho visto Ronaldinho e ho detto che non avevo mai visto uno così. E poi Messi. L'anno che Ronaldo ha vissuto a Barcellona non lo ha più ripetuto, né in Italia né al Real Madrid".



SUL CLASICO - "Mi manca un po'. E' sempre stata la partita del secolo".