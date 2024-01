Guardiola: 'Manchester City colpevole? Ceferin rispetti i tempi della giustizia e il diritto di difendersi'

Laattacca, ilrisponde. Hanno fatto rumore nella giornata di mercoledì alcune dichiarazioni di: il presidente della Federazione calcistica europea ha commentato le presunte violazioni del Fair Play Finanziario da parte del club inglese, frasi che non sono state digerite dache ha risposto a tono.- Il tecnico del City è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Tottenham (quarto turno di FA Cup) e ha risposto stizzito alla domanda sulle dichiarazioni di Ceferin, ricordando che il procedimento giudiziario avviato dalla Premier League sulla situazione finanziaria dei campioni della Premier League non è ancora concluso. Guardiola tuona: ". In quanto avvocato e presidente della UEFA, Ceferin dovrebbe aspettare e solo dopo fare quello che ritiene".Guardiola prosegue: "Deve avere rispetto e aspettare.".- Nel 2020, proprio. La, tuttavia, fudal(TAS), che accolse la difesa degli inglesi sanzionandoli con una semplice- Ora, però, è laad accusare la società del City Football Group: sono state riscontratepresenti nel regolamento del massimo campionato inglese. Il regolamento prevede penalizzazioni in classifica, come accaduto all'Everton questa stagione, e anche retrocessioni. La fase istruttoria è da poco terminata, il presidente della Premierha dichiarato davanti a una commissione parlamentare che è stata fissata la data d’inizio del dibattimento, senza però renderla nota.