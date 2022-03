Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parla di Lionel Messi a Ole: "Cosa significa Messi? Tutto. Tutto. C'era un gruppo di giocatori incredibili che lo hanno aiutato al Barcellona, in quei quattro anni in cui siamo stati insieme. Un gruppo di giocatori impressionanti. Tante stelle all'apice della loro carriera, al momento e al posto giusto. Xavi, Pujol, Iniesta... Tra tutti loro si è generata un'intesa che si verifica solo una volta nella vita. Abbiamo vinto tanto, ma senza di lui lo avremmo fatto? No, impossibile. Messi è come Michael Jordan, gli devo una buona bottiglia di vino per ringraziarlo dei contratti che mi ha fatto firmare".