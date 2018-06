In un'intervista rilasciata a TV3, Pep Guardiola ha assicurato che non tornerà ad allenare il Barcellona in futuro: "Come allenatore è finita, perché io non sono la stessa cosa, né il loro sguardo verso di me è lo stesso. Addio al Barcellona? Ho avuto questa sensazione dopo quattro anni di grande lavoro, ho avuto questa necessità di andare altrove ed è andata molto bene. Alla fine anche il Barça ha fatto bene perché ha vinto 7 campionati su 10 e quest'anno è stato il miglior club, anche se non ha vinto la Champions League".