L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato al termine della partita pareggiata per 0-0 contro l'Atletico Madrid e che ha consentito ai Citizens di accedere alla semifinale di Champions League.



PERDERE TEMPO - "Perdere tempo? Sì, purtroppo non potevamo fare altro. Loro sono stati dei geni e ci hanno costretto a giocare così. Non mi piace, ma giocavamo nel loro stadio".



MERITATO - "L'Atletico ha giocato con molta energia, nel secondo tempo ha anche fatto meglio di noi. Siamo in semifinale ed è un grande risultato per noi, penso che lo abbiamo anche meritato nei 180'e abbiamo mostrato carattere su campo difficile".



RISSA - "Sulle tensioni nel finale non ho nulla da dire. Foden preso di mira? Non posso parlare di ciò che fanno gli altri..."