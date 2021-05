Vigilia della finale di Champions League, il tecnico delpresenta la sfida in conferenza stampa: "Dieci anni fa la vittoria con il Barcellona sul Manchester United? Ricordo bene. Quel Manchester era una delle squadre migliori della storia, con Sir Alex Ferguson in panchina. Ricordo il modo in cui giocammo, è passato tanto tempo ma fa bene ricordarlo: in quella finale mettemmo in pratica bene tutto quello su cui avevamo lavorato".- "So come vogliamo giocare e loro sanno contro chi giocheremo, quindi non darò molto fastidio. È un'esperienza incredibile, non mi sarei mai aspettato di arrivare in finale quando ho cominciato la mia carriera. Siamo molto fortunati ed è ciò che dirò loro: a chi sarà ansioso e nervoso dirò che è normale".- "Possiamo allenarci, ma non si può allenare la tensione di quel momento. Se ci arriveremo parlerò ai miei calciatori. Da settimane penso a questa partita, non ai rigori".- "Resterò anche in caso di sconfitta? Sì, perché questo club dà all'allenatore tutto ciò di cui ha bisogno. Investe tanto e questo non posso negarlo, ma non solo: tutti mi danno sostegno, mi sento a mio agio, non posso chiedere di più per lavorare al meglio. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, prendiamo le decisioni insieme, condividiamo gli errori e i successi. Quando perdo non mi reputano responsabile, ma lavoriamo insieme per trovare subito una soluzione. So che potrei essere licenziato ma lo faranno da amici. Ecco perché ho rinnovato il mio contratto e perché tutti mi fanno stare bene".- "E' terribile, vi consiglio di non fare gli allenatori. Non esistono parole per dare sollievo a chi non giocherà, il mio consiglio è di restare concentrati: ci sono cinque o più sostituzioni a disposizione e tutti avranno una possibilità. Mi dispiace per chi resterà in panchina, l'unica scelta che vorrei fare è vincere la partita".- "Abbiamo sofferto anche contro il PSG, ma siamo rimasti uniti. Domani avremo 90 minuti in cui domineremo, soffriremo e dovremo approfittare dei momenti positivi. Mi sento un privilegiato a essere qui, l'uomo più felice del mondo. Faremo del nostro meglio, sarà uno spot per il calcio".