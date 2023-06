"Dal suo lato è eccezionale, uno dei migliori". Pep Guardiola ha speso parole d'elogio importanti in conferenza stampa per il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni. Non ci sono però pericoli di mercato dietro a queste parole dato che il centrale classe 1999 firmerà presto il rinnovo di contratto attualmente in scadenza 30 giugno 2024 con i nerazzurri.