Pep Guardiola, manager del Manchester City, racconta il suo primo incontro con Lionel Messi. Queste le parole dell'ex Barcellona a Catalunya Radio: "Qualche giocatore della rosa mi aveva detto che in squadra c’era qualcuno di veramente forte. Mi avevano raccontato che era un giocatore un po' piccolino, ma che segnava tanti gol e aveva un dribbling spettacolare. Non lo conoscevo ancora, poi un giorno ci siamo visti al negozio della Nike all'aeroporto di El Prat. L’ho visto così piccolo e timido e ho pensato: "Ma è questo il giocatore di cui mi parlano così bene?". Abbiamo iniziato la stagione in Scozia e vincevamo 0-5 o 1-6 con tre gol di Messi. E a quel punto ho capito che avremmo vinto tutto". Al termine della stagione fu Triplete.