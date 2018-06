Le accuse di razzismo evocate da Yaya Touré a France Football? Pep Guardiola, intervistato da TV3, replica: “Yaya Tourè mente e lo sa, abbiamo trascorso due anni al City e soltanto dice questa cosa senza senso. Sono abbastanza sorpreso, dal momento che non me ne hai parlato apertamente. Sono comunque accuse false. Messi è un calciatore unico, non si lamenta mai e fa parlare solo il campo. Non tornerei mai ad allenare il Barcellona però, non sarebbe più lo stesso. Quando non allenerò più mi dedicherò al golf”.