Nuove sirene inglesi per Koulibaly. Il Manchester City ha preso Ake dal Bournemouth, ma non molla il difensore senegalese del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il club inglese allenato da Guardiola ha presentato una nuova offerta al presidente De Laurentiis, che continua a chiedere 90 milioni di euro. Intanto ieri a Capri è sbarcato l'agente del calciatore, Fali Ramadani. In ballo c'è anche il rinnovo del contratto di Maksimovic.