Guardiola: 'Rispetto il Real Madrid. C'è rivalità fin da quando giocavo al Barcellona, ma non lo temo'

L'allenatore del, Pep, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League valida per il ritorno dei quarti di finale contro il. Dopo lo spettacolare 3-3 del Santiago Bernabeu, domani sera a partire dalle 21 le due squadra si affronteranno all'Etihad Stadium di Manchester.PRESSIONE - "Dobbiamo sentire questa pressione. Se ci concentriamo sulla vittoria dell'anno scorso, non avremo quella spinta in più di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo essere affamati per competere in queste partite, dobbiamo portare la giusta energia e abbiamo bisogno dei nostri tifosi".

"A volte dovremo soffrire perché è impossibile dominare nei 90 minuti. Siamo preparati per giocare al massimo livello. Non esistono due partite uguali, loro hanno imparato qualcosa, noi abbiamo imparato... proveremo a fare quello che dobbiamo fare. Questo è il sogno e ciò che vogliamo realizzare"."Dobbiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto al Bernabeu. Se perdi contro il Real Madrid gli stringi la mano e ti congratuli con loro, ma io voglio meritarmi la semifinale"."Io rispetto molto il Real Madrid, non temete. Ci siamo affronati tantissime volte, se lo elogio è perché ci credo. Ci ho giocato molte volte contro da giocatore e lo rispetto moto. È una rivalità, a volte si vince, a volte si perde. Contro il Real c'è sempre il sentore del pericolo, ma non lo temo. Non ho paura di loro".