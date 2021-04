Ci sono voluti cinque lunghi anni e tante delusioni, ma alla fineè riuscito a spezzare la maledizione:. "Era da tanto che l'aspettavo, è veramente un sollievo. Per me e per i giocatori", ha ammesso il tecnico catalano al termine dell'incontro. Dietro il doppio successo contro il Borussia Dortmund non c'è solo la soddisfazione personale di essere riuscito ad entrare, non c'è solo l'orgoglio di aver riportato gli inglesi nel penultimo round della competizione (l'ultima volta era accaduto nel 2015-16 con Pellegrini in panchina): è il riscatto di un percorso fatto di ricchi investimenti che finora avevano dato frutto solo all'interno dei confini britannici.Tanto ha speso il City dall'arrivo di Guardiola per fare l'ultimo step e consacrarsi come super-potenza europea, una serie di investimenti costante negli anni se si pensa che anche in questa stagione ne sono stati investiti circa 178 per regalare al tecnico due difensori,(68 milioni) e(45), e uno dei giovani più interessanti nel panorama europeo,(23). Un mercato faraonico, spesso criticato e potenzialmente ingombrante per i prospetti di casa. Ma il calcio è fatto di favole e anche il City ha la sua:. Uno di Manchester, cresciuto nell'academy e diventato un perno imprescindibile per Guardiola, che in tempi non sospetti lo aveva già incoronato come uno il. E allora chi meglio di Foden per sancire l'approdo in semifinale: decisivo all'andata con il gol vittoria, prezioso anche a Dortmund con la bordata da fuori che fissa il risultato sull'1-2 e spegne qualunque velleità di rimonta del Borussia.: Foden è il simbolo della rinascita e molto di più, è il simbolo di quello che può essere il definitivo salto di qualità del City.- Forse la più grande impresa cercata da Guardiola a Manchester:(in bacheca c'è solo una Coppa delle Coppe conquistata nel 1970). Quello che l'eliminazione dello scorso anno contro il Lione aveva evidenziato più delle uscite di scena precedenti, era proprio il: avversari inferiori per tasso tecnico e gioco espresso, ma capaci di sfangarla con malizia contro un gruppo condannato dai propri errori, difensivi o sotto porta (un clamoroso sbaglio di Sterling portò al terzo gol dell'OL)., ora il City non è più una squadra che domina il campo solo in patria, dove ha comunque già messo virtualmente le mani sulla Premier, ma è un collettivo. Anche quando le condizioni possono mettere in difficoltà psicologica. Il 2-1 al Dortmund dell'andata era 'bugiardo', un vantaggio minimo a fronte di un numero elevato di occasioni, e la rete diin altri tempi avrebbe tolto certezze, così come la traversa di De Bruyne., Guardiola ha tenuto la barra e a premiare l'audacia è arrivata la fortuna, con il goffo mani di Emre Can a regalare il rigore della tranquillità prima del definitivo sigillo di Foden., ma ora arriva l'esame più difficile: ildelle meraviglie, quello che ha incantato ed eliminato il Bayern campione. Quello di, cui lo sfrontato Foden ha già lanciato la sfida: il City di Guardiola non ha più paura e vuole conquistare la sua prima finale.@Albri_Fede90