Il giocatore inglese più costoso della storia diventa testimonial di un marchio di lusso. Secondo le informazioni di The Athletic, Jack Grealish sarebbe in procinto di firmare un accordo milionario con il marchio italiano Gucci. L'esterno del Manchester City è da sempre ammiratore degli abiti prodotti dalla celebre casa di moda e riceverà un compenso a sette cifre per diventare ambasciatore.