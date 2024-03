Gudmundsson fa sognare l'Islanda e riaccende il mercato: Inter e Juve, è sfida per il gioiello del Genoa

Fausto Vassoney

L'Islanda fa un passo avanti nella rincorsa a un posto a Euro 2024, grazie alla vittoria schiacciante arrivata nel match contro Israele, chiuso sul risultato di 4-1 in favore dei nordici di Age Hareide. La compagine islandese torna a sognare la partecipazione agli Europei e lo fa con una prestazione da incorniciare di Albert Gudmundsson, in stato di grazia nella serata europea. E' infatti l'attaccante del Genoa a catapultare l'Islanda in finale dei playoff, con una tripletta da urlo.



GEYSER-SOUND - Per la nazionale di Reykjavík ora si accende una speranza di tornare a giocarsi gli Europei, con in mente ben fisso l'exploit del 2016, quando la squadra guidata da capitan Aron Gunnarsson riuscì a raggiungere i quarti di finale. Un percorso che entrò nel cuore di tutti anche grazie a quel geyser-sound, una sorta di inno intonato all'unisono da tifosi e giocatori islandesi battendo le mani e accompagnando la straordinaria vittoria per 2-1 contro l'Inghilterra agli ottavi. Il percorso di quella nazionale si concluse poi con un tonfo per 5-2 contro la Francia, che però non scalfì il ricordo del miglior risultato della storia islandese agli Europei, partito da quel passaggio del turno nel girone con Portogallo, Austria e Ungheria. Ora, con un Gudmundsson così, l'Islanda può sognare il ritorno nella competizione europea, dopo l'assenza nel 2021.



RITORNO COL BOTTO - Ma in questa Islanda la storia è diversa. Gli interpreti sono per la stragrande maggioranza cambiati e possono finalmente contare su Gudmundsson, tornato a vestire la maglia della nazionale dopo l'allontanamento dovuto alle accuse di violenza sessuale. Accuse che avevano spinto lo staff islandese a sospendere l'attaccante del Genoa, che infatti non scendeva in campo con i suoi connazionali dal 20 giugno 2023, nella sfida persa 1-0 contro il Portogallo. E così, alla prima partita dopo il reintegro in gruppo, Gudmundsson torna a brillare e lo fa con tre gol da ricordare: un destro chirurgico su punizione il primo, un'incursione con sterzata decisiva e duello vinto a tu per tu col portiere il secondo, un gol appoggiando il tap-in dopo un palo colpito da un suo compagno il terzo.



IL MERCATO SI RIACCENDE - Una prestazione, quella dell'islandese, che non può non attirare l'interesse delle big di Serie A e del calcio europeo. Tra questi spicca l'Inter, che in vista della prossima stagione non vuole farsi bastare il 'sì' già incassato da Mehdi Taremi e punta anche su un possibile colpo Gudmundsson, magari con l'inserimento nell'affare del 2005 Valentin Carboni, adesso in prestito al Monza. Gudmundsson è sicuramente un profilo che piace in Viale della Liberazione, anche a fronte di uno stipendio più che abbordabile (al Genoa guadagna 1,2 milioni). Ma c'è anche la Juventus, che dalla sua parte che non disdegna gli accostamenti con il fenomeno islandese e proverebbe volentieri a portarlo alla Continassa. Si riaccende così il mercato intorno a Gudmundsson, che già durante il mercato invernale aveva stregato la Fiorentina, arrivata a offrire 25 milioni (bonus compresi), senza però avere la forza economica e la decisione per arrivare a offrire i 30 milioni chiesti dal Genoa, deciso a tenerlo a qualunque costo. Eravamo dunque fermi a 30 milioni. Le magie dell'islandese e il tempo che ci separa dall'inizio della finestra estiva potrebbero tuttavia far lievitare ulteriormente il prezzo. Considerando che la scadenza del suo contratto è fissata a giugno 2027 e quindi non ci sarà spazio per prenderlo più a ridosso della scadenza a prezzi contenuti. In poche parole, chi vuole Gudmundsson, dovrà pagarlo caro.