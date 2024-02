Gudmundsson: 'Felice di essere rimasto al Genoa, seguo da sempre Barcellona e Manchester United'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Napoli-Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

è il protagonista della nuova puntata di My Skills, il format di DAZN in collaborazione con EA Sports FC24 che racconta tutte le principali skills dei giocatori intervistati, disponibile su DAZN a partire da giovedì 15 febbraio. L'ex centrocampista spagnolo di Inter e Fiorentina,ha incontrato Gudmundsson al Centro sportivo Pio XII - Gianluca Signorini. L'intervista anticipa la partita di, sarà commentato da Riccardo Mancini e Manuel Pasqual. Ecco un estratto delle parole di Gudmundsson.- "Sento di poter realizzare qui gli obiettivi stagionali che mi sono prefissato. Il giorno dopo la fine della sessione di mercato, mentre stavamo facendo colazione,lì per lì, poi ho letto sul giornale che in conferenza stampa aveva detto lo avrebbe fatto in caso fossi rimasto".- "A livello tattico, mi dà una posizione di partenza, ma durante la partita, perché posso andare a destra, a sinistra o puntare l'avversario. La cosa più importante, però, è che Gilardino abbia compreso le mie qualità".- "Non so se fosse destino che giocassi in Italia, forse lo era che diventassi un calciatore. Non ho mai visto giocare il mio bisnonno, ma in tanti, in Islanda, dicono sia stato il calciatore più forte della storia del calcio islandese. Adesso peròNon è solo un discorso di livello del campionato, ma anche di qualità di vita, di clima, di cibo".dribblare, soprattutto quando giochiamo in casa ealle mie spalle. Per saltare l'uomo guardo sempre l'orientamento del corpo del difensore: se è girato verso destra vado a sinistra e viceversa".- "Quando ero piccolo era, mi faceva vedere sempre le partite. Crescendo ho iniziato a seguire sempre di più il Barcellona,, e penso sia stato