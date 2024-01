Milan, Bartesaghi può partire: l'idea tra Frosinone, Monza e Svizzera

Marco Demicheli

Tanta voglia di giocare e fare esperienza. Davide Bartesaghi, 18enne terzino del Milan, ha esordito nei mesi scorsi con la prima squadra rossonera, club in cui è cresciuto. Nel mercato di gennaio tante società si sono fatte avanti per chiederne il prestito, alla ricerca di un giovane su cui puntare e da far crescere per la seconda parte di stagione. In primis il Monza, che col Milan ha sempre un rapporto speciale, lo ha chiesto una decina di giorni fa. Poi sono arrivati sondaggi dall'estero, soprattutto dagli svizzeri di Basilea e Losanna, ma chi è in prima fila in questo momento per il classe 2005 è il Frosinone, che fin qui ha mostrato di saper lavorare e valorizzare benissimo i giovani che ha preso in prestito: Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge, giusto per fare qualche esempio.