La partecipazione di Rosa Chemical al Festival di Sanremo è «l’ennesimo spot in favore del gender» dice la deputata di FdI Maddelena Morgante, che chiede alla Rai «un ripensamento» per proteggere i bambini dalla «peggiore ideologia che mina l'identità dell'uomo e della donna». pic.twitter.com/5lWwETmhZh — Alekos Prete (@AlekosPrete) February 1, 2023

Conto alla rovescia.ha annunciato gli ospiti della finale di sabato: i. Tra i partecipanti c'è, all'anagrafe Manuel Franco Rocati (classe 1998). La copertina del suo brano "" è stata svelata sul profilodi. La canzone vuole lanciare un messaggio di libertà, parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, invitando ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.E tutti a tavola! 'Made in Italy' è questo: è pizza e tovaglia a scacchi, è Alex Mucci, creator numero 1 in Italia e simbolo di una piattaforma vittima dei pregiudizi, ma anche vino rosso e spaghetti. 'Made in Italy' è piedi, con cui. 'Made in Italy' vuoleCome? Siamo i primi in Italia a svelare la cover ufficiale del brano su OnlyFans: è sul mio canale; su Instagram invece una seconda versione, clean, nel rispetto delle policy dei canali con accesso a un pubblico eterogeneo - anche in termini di età - che ho imparato ad utilizzare nel tempo.la notizia riportata dai media che Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, in gara al prossimo festival di Sanremo porterà, come lui stesso ha affermato, e chiedo scusa per i termini che sto per usare,era già da tempo al teatro Ariston, ma trasformare il festival di Sanremo, appuntamento che ogni anno tiene incollato allo schermo famiglie e bambini ed è emblema della tv tradizionale convenzionale, nell'appuntamento piùche guarderanno la tv per una serata in famiglia. Nelle ultime edizioni il Festival si è trasformato in una vera e propriaIn un contesto e in un clima molto diverso, questa settimananel suo programma in seconda serata su Rai Due. Il rapper ha parlato anche di calcio: "Andare allo stadio è umano. Invece sono.