A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

Anche il calcio virtuale prende posizione dopo l'invasione delle truppe russe in Ucraina. Con un comunicato ufficiale,manifesta la propria solidarietà al popolo ucraino ma non solo: l'azienda nordamericana, non escludendo interventi in altre aree dei giochi. Una decisione, questa, in linea con i due partner FIFA e UEFA.