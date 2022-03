Oggi è il sesto giorno di guerra in Ucraina, invasa dalla Russia di Putin con un attacco militare. Ecco tutti i principali aggiornamenti di giornata.





9.01 - Dai satelliti della Maxar Technologies si vedono immagini delle forze russe che puntano verso Kiev con un convoglio di mezzi militari lungo oltre 60 chilometri e colonne di fumo da case apparentemente in fiamme lungo il percorso. Le forze russe sono arrivate alle porte di Kherson, nel sud dell'Ucraina.



8.57 - Il governo ucraino denuncia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite crimini di guerra commessi dalla Russia. Dopo il nulla di fatto dei primi negoziati di pace in Bielorussia, il presidente Putin non si ferma e anzi sembra intensificare i bombardamenti. Questa mattina la città di Kharkiv è nuovamente sotto attacco, mentre nella capitale ucraina Kiev risuonano le sirene dell'allarme bomba così come a Rivne, Ternopil, Vinnytsia e Volyn. Una base militare ucraina è in fiamme vicino a Kiev dopo un attacco aereo sferrato nella notte dalle forze russe.