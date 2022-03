Il mondo del gaming taglia fuori Russia e Bielorussia come risposta alla guerra in Ucraina. Nella giornata di ieri, diversi publisher hanno optato per una decisione drastica, interrompere la vendita dei loro prodotti nei territori russi e bielorussi: lo ha fatto Electronic Arts (che tra i suoi giochi vanta soprattutto FIFA, NHL, Battlefield), lo ha fatto la polacca CB Projekt (The Witcher, Cyberpunk 2077) e così anche Microsoft che ha interrotto le 'nuove vendite' di prodotti Xbox, Windows e Azure, mentre Sony sospende il rilascio di Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 per Russia e Bielorussia.