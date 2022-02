SvFF´s besked: Herrlandslaget kommer inte att spela mot Ryssland – oavsett var matchen spelas.



Förbundsstyrelsen uppmanar samtidigt FIFA att ställa in de play off-matcher i mars där Ryssland deltar. — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) February 26, 2022

. Lo rende noto la federazione svedese con un comunicato ufficiale:Il consiglio della Federcalcio svedese ha deciso che la nazionale maschile svedese non giocherà una possibile partita di playoff contro la Russia, indipendentemente da dove si giocherà la partita. Il Consiglio federale esorta inoltre la FIFA a cancellare gli spareggi di marzo a cui partecipa la Russia.L'invasione illegale e profondamente ingiusta dell'Ucraina rende attualmente impossibili tutti gli scambi di calcio con la Russia. Esortiamo quindi la FIFA a decidere che le partite dei playoff di marzo a cui partecipa la Russia vengano annullate. Ma indipendentemente da ciò che la FIFA sceglie di fare, non giocheremo contro la Russia a marzo, afferma il presidente della Federcalcio svedeseNon riusciamo a credere che la FIFA non seguirà la nostra chiamata. La Russia non può aderire finché questa follia continua.Secondo il piano attuale, la Russia giocherà con la Polonia a Mosca il 24 marzo. La Svezia incontra la Repubblica Ceca alla Friends Arena nella stessa data. Se vince la Russia, la squadra vincitrice si incontrerà a Mosca il 29 marzo.Oltre alle ragioni morali, che di per sé sono più che sufficienti, ci si può chiedere anche come si possano garantire le partite con la Russia coinvolta in termini di sicurezza nella situazione attuale, anche se dovessero essere spostate a livello neutrale.Il ministro dello sport svedese Anders Ygeman ha parlato oggi della situazione dopo l'invasione della Russia.Finché l'aggressione russa continuerà, voglio che l'UE decida che non avremo alcuna partecipazione a eventi russi ed escluderemo i professionisti russi dalla partecipazione a eventi in altri paesi, ha detto Ygeman a TT.