Anche oggi calciomercato.com segue in diretta i principali avvenimenti relativi alla guerra in corso in Ucraina:: nuove dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin: "La Russia non si chiuderà, è impossibile isolarla", ha aggiunto Putin, che afferma che la Russia "è pronta a cooperare con tutti i partner che lo desiderano" e "non ha intenzione di chiudersi". "Non abbiamo intenzione di chiuderci - assicura - nel mondo moderno, è totalmente impossibile isolare rigorosamente qualcuno e completamente impossibile isolare un Paese così grande come la Russia. Quindi lavoreremo con i partner che vogliono interagire".: a Mariupol potrebbero essere state usate "munizioni al fosforo", lo iferisce la vice ministra della difesa ucraina Hanna Malyar.: "L'operazione speciale in Ucraina è stato il passo giusto giusto da compiere, non c'era altra scelta, gli obiettivi saranno raggiunti", lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin assieme al suo principale alleato, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, celebrando le conquiste spaziali russe nell'anniversario di Gagarin. Prosegue Putin: "La crescita del neonazismo è stata coltivata appositamente a Kiev", e per questo "una collisione con Mosca è stata inevitabile, la domanda era solo il tempo che sarebbe stato necessario affinché si verificasse". Secondo il leader del Cremlino, "L'ucraina ha iniziato a trasformarsi in una" entità "anti-russa per far crescere qui la pianta del nazionalismo".: "L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha registrato 1.842 morti e 2.493 feriti tra i civili in Ucraina, per un totale di 4.335 vittime". Lo afferma il rapporto quotidiano dell'OHCHR, ripreso da Ukrinform. Tra le vittime ci sarebbero "474 uomini, 301 donne, 28 ragazze e 50 ragazzi, oltre a 70 bambini e 919 adulti di cui non si conosce il sesso".: il presidente russo, Vladimir Putin, è arrivato nella regione dell'Amur, nell'Estremo Oriente russo, dove incontrerà il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, nel cosmodromo di Vostochn. Lo riporta l'agenzia Tass.: il portavoce delle milizie separatiste filorusse dell'autoproclamata repubblica del Donetsk, Eduard Basurin, ha negato, in una dichiarazione all'agenzia Interfax, l'utilizzo di armi chimiche per snidare i difensori asserragliati nell'acciaieria Azovstal.: è stata distrutta la sede della Caritas Ucraina di Mariupol, sette le vittime. A dare la notizia la stessa Caritas Ucraina su Twitter., il giovanissimo pilota russo di kart che ha fatto il saluto nazista sul podio di Portimao mentre suonava l'inno di Mameli (corre sotto bandiera italiana), si è scusato, "non supporto il nazismo, non so perché ho fatto quel gesto". Ma non finisce qui. Il team Ward Racing ha già annunciato che non correrà più per loro.: Le forze armate russe continuano a cercare di prendere il controllo di Mariupol, per poi catturare Popasna e lanciare successivamente un'offensiva in direzione di Kurakhove per raggiungere i confini amministrativi della regione di Donetsk. Lo scrive su Facebook lo stato maggiore delle forze armate ucraine.: l'Unicef lancia l'allarme: "Circa 4,8 milioni dei 7,5 milioni di bambini ucraini sono stati sfollati dall'inizio della guerra". 1,5 milioni di bambini sarebbero inoltre a rischio fame.: i russi hanno fatto cadere un drone contenente sostanze tossiche sulla città di Mariupol. Lo ha detto la parlamentare ucraina e capo del comitato parlamentare sull'integrazione dell'Ucraina Ivanna Klympush, come riferisce il Guardian, spiegando che "molto probabilmente" le sostanze sconosciute erano armi chimiche.: l'ex premier finlandese Alexander Stubb spiega a Repubblica i motivi per cui la Finlandia vuole entrare nella Nato: "La ragione è molto semplice: paura razionale. Se Putin è in grado di massacrare i suoi fratelli ucraini, figuriamoci noi finlandesi. Non vogliamo mai più essere soli".: nella notte sono avvenuti bombardamenti nella regione di Luhansk, distrutte una dozzina di case, tre feriti e un morto. Lo riferisce l'amministrazione statale regionale di Luhansk.: il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, annuncia alla Associated Press che sarebbero oltre 10mila i civili morti nella città portuale ucraina, ma il bilancio potrebbe arrivare a superare i 20mila.: "Il nemico sta cercando di completare il raggruppamento e il trasferimento delle truppe nelle aree di concentrazione delle regioni di Belgorod e Voronezh nella Federazione Russa, nonché il trasferimento delle forze aeree e spaziali negli aeroporti nelle immediate vicinanze dei confini orientali dell'Ucraina". Lo scrive lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel report quotidiano.: il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko per discutere della situazione in Ucraina e delle sanzioni occidentali, come riportano le agenzie di stampa dei due Paesi.: il governo giapponese ha ordinato nuove sanzioni sugli asset economici di selezionati cittadini russi nel Paese del Sol Levante.: l'amministrazione statunitense ha chiesto il "rilascio immediato" dell'oppositore russo Vladimir Kara-Murzà, arrestato lunedì dalla polizia a Mosca dopo aver apertamente condannato la campagna militare russa in Ucraina.: il presidente Volodymy Zelensky in un videomessaggio "Le truppe russe hanno lasciato mine ovunque. Nelle case, nelle strade, nelle auto, nelle porte. Hanno fatto di tutto per rendere il più pericoloso possibile il ritorno in queste aree. Hanno fatto di tutto per uccidere o mutilare il maggior numero possibile della nostra gente quando sono stati costretti a ritirarsi dalla nostra terra", riporta il Guardian.: anche il Regno Unito sta cercando di verificare le informazioni secondo cui la Russia avrebbe usato armi chimiche a Mariupol.: il Pentagono ha spiegato di essere a conoscenza di notizie sui social media che affermano che le forze russe hanno schierato una potenziale arma chimica a Mariupol, "ma non siamo in grado di confermarle, continueremo a monitorare la situazione", sostiene il portavoce John Kirby. "Queste notizie se vere sono profondamente preoccupanti e riflettono i timori che abbiamo avuto sul potenziale della Russia di utilizzare in Ucraina gas lacrimogeni mescolati ad agenti chimici",: Andriy Biletsky, leader del battaglione nazionalista Azov, ha dichiaato che sono tre le persone che nelle ultime ore hanno evidenziato "chiari segni di avvelenamento chimico" durante l'assedio di Mariupol, aggiungendo che per nessuno di loro ci sono "gravi conseguenze" pr la salute. Lo riporta il Kyiv Independent.: il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha tenuto una sessione straordinaria e chiesto un'indagine indipendente sulla difficile situazione delle donne e dei bambini in Ucraina e terrà un altro incontro la prossima settimana sulla situazione umanitaria nel Paese.: Société Générale ha annunciato la fine delle sue attività russe, diventando così la prima grande banca occidentale ad annunciare che lascerà il Paese.: la procuratrice generale, Iryna Venediktova, ha detto che al momento sono oltre "5.800 i casi" di crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina.